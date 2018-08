Evotec Aktie: Das kann sich sehen lassen!

Weitere Suchergebnisse zu "Evotec":

Gute Nachrichten konnten den Aufwärtstrend von Evotec an der Börse in den letzten Tagen weiter befeuern. Allein in der vergangenen Woche blicken Anleger auf ein Plus in Höhe von 8,7 Prozent und die meisten Analysten sind guter Dinge, dass es noch einige Zeit weiter gen Norden gehen wird. In den letzten sechs Monaten konnte die Evotec Aktie sich jetzt schon um ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Robert Sasse.