Evotec Aktie: Das ist der wahre Hammer!

Evotec ist am Montag massiv gefallen. Es ging um mehr als 3,5 % nach unten. Dies ist ein fast schon entscheidender Verlust, so die Meinung von Analysten. Denn damit ist die Aktie unter eine ganz wichtige Markierung gefallen und nähert sich dem Abwärtstrend. Nachdem es in den vergangenen vier Wochen schon um 22 % abwärts gegangen war, drehen jetzt alle Lichter ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



