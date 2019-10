Evotec Aktie: Das ist ein neuer Schlüssel!

Weitere Suchergebnisse zu "Evotec":

Evotec konnte am Mittwoch einen massiven Aufwärtstrend in Gang setzen. Jetzt könnte es spannend werden. Das Unternehmen nahm gleich einen Aufschlag von 38 Cent mit – und dies führte den Kurs auf deutlich mehr als 20 Euro nach oben. Das wiederum dürfte jetzt zumindest die Stimmung am Markt erheblich verbessern. Nun hat die Aktie bis zu Kursen von 21,50 Euro kaum



