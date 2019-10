Evotec Aktie: Das ist ein Hammerprojekt!

Weitere Suchergebnisse zu "Evotec":

Evotec hat zum Ende der vergangenen Woche erneut ein Top-Signal an den Markt gesendet. Das Unternehmen gab bekannt, dass es zusammen mit der indischen Gesellschaft Biocon ein „Biosimilar“-Projekt in einer Frühphase in Form einer Lizenz an Biocon weiter gibt. Dabei wird Biocon die weitere Entwicklung vorantreiben, die Produktion übernehmen und ggf. zulassen.

Evotec selbst profitiert durch Lizenzgebühren, die bis dato noch nicht ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung