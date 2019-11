Evotec Aktie: Das ist ein Hammer!

Weitere Suchergebnisse zu "Evotec":

Evotec hat seine Zahlen verkündet und damit an den Börsen offenbar für Irritationen gesorgt. Denn zunächst gewann die Aktie deutlich und schaffte es im Verlauf des Tages sogar auf Notierungen in Höhe von mehr als 20 Euro. Damit wäre der Durchbruch in sehr starke charttechnische Regionen gelungen – die Aktie hätte damit ein Comeback in den Aufwärtstrend angedeutet. Der Konjunktur ist ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung