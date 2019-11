Evotec Aktie: Das ist ein Hammer!

Weitere Suchergebnisse zu "Evotec":

Evotec konnte nun am Dienstag den bislang relativ hohen Kurs nicht halten. Es ging um fast 4 % nach unten. Deprimierend, so die Auffassung einiger Beobachter. Der vermutete oder erhoffte Ausbruch nach oben bleibt so noch aus. Aktuell hat die Aktie auf diese Weise einen neutralen Modus erreicht. Jetzt geht es darum, die Marke von 20 Euro zu verteidigen. Gelingt dies ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung