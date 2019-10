Evotec Aktie: Das immense Signal!

Weitere Suchergebnisse zu "Evotec":

Evotec hat vor kurzem die Marke von 20 Euro überwunden. Die Aktie hat damit die nächste Stufe im Aufwärtscomeback genommen und kann auf dieser Basis schnell in Richtung 25 Euro klettern. Am Dienstag nun gab die Aktie um mehr als 1,5 % nach und notiert lediglich in Höhe von knapp oberhalb von 20,10 Euro. Dies wiederum könnte die Kursentwicklung dennoch weiter ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



