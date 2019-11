Evotec Aktie: Das glaubt niemand!

Weitere Suchergebnisse zu "Evotec":

Evotec könnte in den kommenden Wochen in einen kleinen weiteren Abwärtsschwung geraten Die Aktie musste am Mittwoch bei etwa -0,7 % einen weiteren Rücksetzer hinnehmen. Dies jedoch ist nach Auffassung von Analysten ein erster Hinweis darauf, dass die Notierungen in Richtung Süden laufen. Der Wert würde demnach nach etwa -4 % in einem Monat inzwischen langsam den Kontakt in Richtung 20 ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



