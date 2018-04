Evotec-Aktie: Das gilt es nun zu beachten!

Weitere Suchergebnisse zu "Evotec":

Evotec ist nun wieder in einem etwas schwierigeren Fahrwasser gelandet, meinen Analysten mit Blick auf den Kursverlauf am Freitag. Es ging minimal nach unten. Damit aber hat die Aktie dennoch die Chance nicht vertan, schnell auf 14, 16 und dann sogar bis auf 18 Euro zu klettern. All diese Kursentwicklungen sind möglich, meinen die Chartanalysten trotz des kleinen Rücksetzers, den der ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Moritz von Betzenstein.