Evotec Aktie: Im freien Fall?

Weitere Suchergebnisse zu "Evotec":

Auch am heutigen Montag geht es mit der Aktie von Evotec wieder deutlich abwärts. Schon am frühen Morgen verliert der Titel 3,22 Prozent an Wert und fällt damit unter die Marke von 17 Euro zurück. Es ist für die Aktie der tiefste Stand seit dem vergangenen Juli. Grund zur Panik gibt es nach Einschätzung von Analysten aber noch nicht. Die hatten ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Robert Sasse.