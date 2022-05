Evotec Aktie fährt Achterbahn. Gestern Sprung auf 24,10, heute 20,45 – extreme Bewegung. Shorts raus – zgT.

Weitere Suchergebnisse zu "Evotec":

Evotec Aktie vor einem neuen Anlauf Richtung 30,00 EUR, so sah es gestern ein wenig aus. Verlängerung und Erweiterung der Bristol Myers Squipp Kooperation brachte ad-hoc 200 Mio EUR und potentiell bis zu 5 Mrd EUR zukünftige Milestones. Heute dann wieder Tristesse am Markt – Quartalszahlen enttäuschten.Die Evotec SE (ISIN: DE0005664809)-Aktie steht für eine Branche, die gerade generell an der Börse in Ungnade gefallen scheint. Zweifel daran räumen die Kursentwicklungen einer MorphoSys, BionTech, Moderna usw. schnell aus.Gestern dann eine überraschende und überaus positive Nachricht aus Hamburg:

Kooperation aus 2018 mit Bristol Myers Squibb verlängert – 200 Mio Cash vorab. Evotec Aktie jubilierte

Es geht um sog. Targeted Protein Degradation (gezielter Proteinabbau). Die ursprüngliche Kooperation hatte sich als äußerst produktiv erwiesen und eine vielversprechende Pipeline für Molecular Glue Degraders hervorgebracht. Aufgrund dieses Erfolgs verlängerten Bristol Myers Squibb und Evotec die Partnerschaft um weitere acht Jahre mit dem Ziel, ihre strategische Allianz zu erweitern und zu vertiefen.

FÜR WISSENSCHAFTLICH INTERESSIERTE: Molecular Glue Degraders sind kleine, wirkstoffähnliche Verbindungen, die Wechselwirkungen zwischen einer E3-Ubiquitin-Ligase und einem Zielmolekül hervorrufen. Diese induzierte Wechselwirkung führt zur Übertragung des Protein Ubiquitin (Ubiquitinierung) und zum anschließenden Abbau des rekrutierten Proteins was zu einer lang anhaltenden therapeutischen Wirkung führt. Bristol Myers Squibb ist führend auf diesem Gebiet insbesondere aufgrund ihrer einzigartigen Substanzbibliothek an Cereblon E3 Ligase Modulatoren (CELMoD®). Im Rahmen der Vereinbarung werden Evotecs Plattformen EVOpanOmics und EVOpanHunter sowie KI-/ML (Künstliche Intelligenz/Maschinelles Lernen) -basierte Wirkstoffforschungs- und -entwicklungsplattformen eingesetzt.

Wirtschaftliche Wirkung

Evotec erhält eine Abschlagszahlung in Höhe von 200 Mio.USD und erwartet in naher Zukunft weitere erfolgsabhängige sowie auch programmbasierte Erfolgszahlungen was zu einem möglichen Gesamtvolumen von 5 Mrd. USD führen könnte. Darüber hinaus erhält Evotec mehrstufige Umsatzbeteiligungen (sog. Royalties) basierend auf dem Verkauf von Produkten.

Dr. Cord Dohrmann, Chief Scientific Officer von Evotec kommentierte Gestern hochzufrieden: „Bristol Myers Squibb ist ein Pionier und führend auf dem Gebiet der Molecular Glue Degraders zum gezielten Proteinabbau. Molecular Glue Degraders zählen zu den spannendsten neuen Modalitäten, da sie hoch selektiv und wirksam zum Abbau hochwertiger therapeutischer Zielstrukturen entwickelt werden können und damit sogar molekulare Zielstrukturen erreichen, die mit anderen Mitteln als nicht erreichbar gelten. Wir freuen uns außerordentlich über die Möglichkeit, unsere strategische Partnerschaft mit Bristol Myers Squibb erheblich zu erweitern und auszubauen und diese bis zum Jahr 2030 und möglicherweise darüber hinaus zu verlängern.“

Heute dann Quartalszahlen – Evotec Aktie knickt ein

Mit einem Anstieg der Konzernerlöse um 24 % auf 164,7 Mio EUR (Q1 2021: 133,1 Mio); auf vergleichbarer Basis (exklusive Wechselkurseffekte) liegt das Wachstum bei 19 %, was eigentlcih zu eienr postiven Marktreaktion hätte führen können, aber die Schwäche der Biotechnologie-Aktien traf Evotec in diesem Quartal kräftig – bilanzwirksam: Das sonstiges nichtbetriebliches Ergebnis von -69,2 Mio (Q1 2021: 47,7 Mio) bedingt durch nicht zahlungswirksame Fair-Value-Anpassungen der Kapitalbeteiligung an der börsennotierten Exscientia plc.

Die Umsätze aus Meilenstein-, Abschlags- und Lizenzzahlungen mit 4,5 Mio EUR bewegten sich im erwarteten Rahmen (Vorjahr: 4,4 Mio) und auch das bereinigte Konzern-EBITDA von 18,9 Mio EUR (Vorjahr: 21,1 Mio) reisst zwar nicht zu Jubelstürmen hin, wurde aber zumidnest nachvollziehbar begründet: Vor allem aufgrund des Kapazitätsausbaus an allen Standorten, insbesondere dem fortgesetzten Anlauf des J.POD® in Redmond (USA) sowie ein Anstieg der unverpartnerten F&E (plus 12 %), die durch positive Währungseffekte teilweise ausgeglichen wurden, seien die Rückgänge im EBITDA erklärbar, äusserte das Unternehmen.

Prognose wurde bestätigt – Evotec Aktie steht auf jeden Fall noch längere Zeit unter Stress bis sich die allgemeine Stimmung bessern sollte

Wichtig zu wissen dabei: Evotec Aktie findet – wichtiges Signal – kaum noch das Interesse der Shortseller – Derzeit, 11.05.2022, sind in Summe 0,68 % der Evotec Aktien in meldepflichtigen Positionen (mindestens 0,5%) leerverkauft – „short“. Selbst wenn man die vielleicht in zwei- oder dreifacher Positionsgrösse nicht meldepflichtigen Shortpositionen hinzurechnet, ist die Erwartung auf fallende Kurse der Evotec Aktie im langjährigen Vergleich eher gering ausgeprägt. Natürlich hat der Short Squeeze im „Gamestop-Zusammenhang“ die Shortseller bei der Evotec Aktie vorsichtiger werden lassen, aber selbst diese Vorsicht erklärt nur teilweise die relativ geringe Shortquote. Also sollte erstmal von der Shortsellingseite keine Störung eines möglichen Kursanstiegs ausgehen.



Chart: Evotec AG | Powered by Chart:| Powered by GOYAX.de