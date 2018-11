Evotec-Aktie: An diesem Trend besteht überhaupt kein Zweifel!

Weitere Suchergebnisse zu "Evotec":

Evotec ist in den vergangenen Handelstagen deutlich stärker geworden. Die Aktie ist aus Sicht von Chartanalysten nun eindeutig über den Berg und kann in den kommenden Tagen frühere Zwischenhochs bei 22,99 Euro ins Visier nehmen. Das wäre ein klares Signal, um dann mangels Widerständen möglicherweise schnell in Richtung 30 Euro zu klettern. Mehr als 45 % Kurspotenzial sind eine schöne Aussicht, ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Frank Holbaum.