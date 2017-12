Evotec: Aktie bläst zum Jahresendspurt!

Weitere Suchergebnisse zu "Evotec":

Liebe Leser,

Evotec ist mit viel Schwung in die letzte Handelswoche des Jahres gestartet. Am Mittwoch ging es für die Aktie um knapp 6 % hinauf, sodass sich die Ausgangssituation weiter verbessert hat. Charttechnisch orientierte Analysten sind der Auffassung, der Wert könne in den kommenden Wochen durchaus auf 14 Euro und darüber hinaus auch auf 16 Euro klettern. Dies lässt auf Kursgewinne von etwa 20 % hoffen. Konkret: Die Aktie schickt sich mit den heutigen Kursgewinnen an, den momentanen Seitwärtstrend nach oben zu verlassen. Zwischenzeitlich hatte es im Herbst bereits einen Ausflug nach oben gegeben, der allerdings in den letzten Wochen vollständig zurückgenommen wurde. Die Seitwärtsbewegung verläuft zwischen 12 und 14 Euro. 13 Euro gelten als eine Untergrenze, bei 12 Euro dürfte eine weiterer massive Unterstützung auf die Aktie warten, heißt es. Die Aktie kämpft auf dem Weg nach oben mit der Hürde von 14 Euro. Sollte es gelingen, diese Barriere nun bald zu überwinden, stünde der Weg frei bis zur nächsten Hürde in Höhe von etwa 16 Euro. Nach dem heutigen Kursgewinn könnte der Titel diesen Weg nun in Angriff nehmen. Die wirtschaftliche Situation hat sich zuletzt nicht geändert.

Dementsprechend sind auch vor den letzten beiden Handelstagen des Jahres keine nennenswerten Änderungen in der Einschätzung festzustellen. 35 % wollen kaufen, 50 % plädieren dafür, die Aktie zu halten und 15 % verkaufen die Aktie aktuell.

Technische Analysten: Abwärtstrend bleibt bestehen

Technische Analysten sind der Meinung, die Aktie befinde sich in einem Abwärtstrend. Allerdings ist der GD200, der bei 14,01 Euro verläuft, nach dem heutigen Kursanstieg zum Greifen nah. Damit steht Evotec aus technischer Sicht vor einem deutlichen Kaufsignal!

Das wird Amazon ganz und gar nicht schmecken …

. . . denn heute können Sie den Bestseller: "Reich mit 1000 €: Kleines Investment, großer Gewinn!" kostenlos anfordern. Während bei Amazon für dieses Meisterwerk 29,90 Euro fällig werden, können Sie den Report über diesen Link tatsächlich vollkommen gratis anfordern.

Jetzt hier klicken und schon bald mit 1000 Euro reich an der Börse werden

Ein Beitrag von Frank Holbaum.