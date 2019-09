Evotec Aktie: Der absolute Hammer!

Weitere Suchergebnisse zu "Evotec":

Evotec hat am Dienstag einen ganz großen Hammer an den Markt gebracht. Die Kooperation mit dem japanischen Medizinkonzern Takeda bringt den Kurs in Wallung und sorgte für ein Plus von mehr als 5 %. Dabei hat die Aktie jetzt auch wieder einen zumindest charttechnischen Aufwärtstrend erreicht. Kursziel sollte nach Meinung von Analysten mindestens die Marke von 25 Euro sein. Auch ein ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



