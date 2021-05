Evotec-Aktie: Zweiter großer Anlauf auf die Höchstkurse!

Weitere Suchergebnisse zu "Evotec":

Sicherlich ist ein Investment in eine Biotech-Gesellschaft mit reichlich Risiken und externen Einflussfaktoren behaftet, die auch nur schwer vorausgesehen werden können. Dennoch bringt die deutsche Evotec so einiges mit sich, wovon andere nur träumen können. Am Kapitalmarkt gerne als „Tausendfüßler“ betitelt, ist da vor allem die hohe Diversifizierung. Neben der eigenen ebenfalls sehr breiten Pipeline haben die Hamburger einen lukrativen Korb ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung