Evotec Aktie: Wochenanalyse von Finanztrends!

Liebe Leser,

die Evotec-Aktie konnte sich in der ersten Handelswoche des Jahres erneut an den relevanten technischen Widerstand heranwagen. Im Vergleich zum Schlusskurs von letzter Woche steht am Freitagvormittag ein Plus von 4,89 % zu Buche. Seit dem Tief vom Anfang Dezember bei 11,50 Euro je Aktie hat sich der Wert somit um 23 % erholt. Allerdings erreichte die Aktie im Rahmen der Erholung bereits ein höheres Hoch bei 15,10 Euro und drehte dann an diesem besagten Widerstand.

Die Hürde bleibt bestehen

Die nächste Hürde bleibt daher trotz der positiven Entwicklung in dieser Woche weiterhin bestehen. Wie der Chart auf Wochenkerzenbasis unten deutlich macht, bewegt sich die Aktie immer noch innerhalb des abwärts gerichteten Korrekturtrends. Kurse über 15 Euro je Aktie würden aus charttechnischer Sicht ein erstes vorsichtiges Kaufsignal generieren.

Gesamtmarktstabilität stützt die Aktie

Wichtige unternehmensspezifische News wurden in dieser Woche nicht gemeldet. Die Aktie profitiert mit hoher Wahrscheinlichkeit vom stabilen Gesamtmarkt, der wiederum durch robuste Konjunkturdaten sowohl in der EU als auch in Deutschland unterstützt wird. Auch der US-Technologiesektor gehörte in dieser Woche erneut zu den am besten laufenden Märkten, was sich ebenfalls positiv ausgewirkt haben könnte. Das Unternehmen gab in dieser Woche darüber hinaus bekannt, an einer Investorenkonferenz teilzunehmen.

Ein Beitrag von David Iusow-Klassen.