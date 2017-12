Evotec Aktie: Wochenanalyse von Finanztrends!

Weitere Suchergebnisse zu "Evotec":

die Evotec-Aktie notierte am Freitagvormittag mit 3,51 % im Plus. In der Betrachtung der letzten fünf Wochen konsolidiert die Aktie damit weiter innerhalb einer Spanne zwischen 12 und 15 Euro. Ein weiterer Versuch, die horizontale Widerstandszone bei 15 Euro je Aktie zu überwinden, fand bisher nicht statt. Kurse über 15,50 Euro je Aktie würden jedoch nicht nur das Überwinden der horizontalen Widerstandszone andeuten, sondern auch das mögliche Ende des aktuellen Korrekturtrends. Die Korrekturtrendlinie verläuft derzeit bei 15,50 Euro je Aktie.

Korrekturtrend bleibt intakt

Insofern bleibt der Korrekturtrend nach markttechnischen Kriterien weiterhin intakt, auch wenn sich die Aktie in den letzten fünf Wochen stabiler gezeigt hatte. Kurse unterhalb von 12 Euro je Aktie könnten den Wert weiter in Richtung 10 Euro drücken. Wichtige Nachrichten wurden in dieser Woche nicht gemeldet. Zuletzt konnte Evotec von einer Partnerschaft mit der Dresdner TU berichten. Auch wurde ein Meilenstein erreicht, durch den 2 Mio. Euro an Umsatz verbucht wurden. Aus dem Interview mit Evotec-Chef Lanthaler ging vor einiger Zeit hervor, dass für das Jahr 2018 keine weiteren Akquisitionen geplant sind, es sei denn, es ergibt sich etwas Spontanes in dieser Hinsicht. Lanthaler geht von einem deutlich höheren Umsatz in 2018 aus.

Ein Beitrag von David Iusow-Klassen.