Evotec Aktie: Wochenanalyse von Finanztrends!

die Evotec-Aktie notierte am Freitagvormittag und im Vergleich zur Vorwoche mit einem leichten Minus von 3,49 %. Damit fällt der Wert erneut in die kurzfristige Konsolidierungszone. In der Woche zuvor noch hatte sich der Wert erstmals seit Langem erholt. Er prallte jedoch an der horizontalen Widerstandszone, die bei 14,80 Euro je Aktie beginnt, mustergültig ab. Damit konnte der Korrekturtrend noch nicht beendet werden. Kurse über 15,80 Euro je Aktie könnten das Ende des Korrekturtrends bedeuten. Kurse unter 11,50 Euro je Aktie hingegen die Korrektur weiter beschleunigen. Die nächsten, technischen Unterstützungen liegen in diesem Fall bei 10 und 8,50 Euro je Aktie.

Umsatz könnte um 10 % steigen

Die Erholung in der Woche zuvor war durch einen positiven Newsflow bedingt. Evotec gab das Erreichen eines Meilensteins bekannt, durch den eine Zahlung in Höhe von 2 Mio. Euro zu den Umsätzen verbucht wird. Darüber hinaus wurde die Partnerschaft mit der TU Dresden angekündigt. Und zu guter Letzt könnte das GodmodeTrader Interview mit Evotec CEO Lanthaler für positive Impulse gesorgt haben. Demnach dürfte für die nächsten Jahre, was den Umsatz angeht, mit einem jährlichen Anstieg von 10 % gerechnet werden und damit auch die operative Performance (EBITDA) besser ausfallen als in den Jahren zuvor. Weitere Akquisitionen plant das Unternehmen allerdings fürs Erste nicht mehr.

Ein Beitrag von David Iusow-Klassen.