Evotec Aktie: Wochenanalyse von Finanztrends!

zum Wochenende notiert die Evotec-Aktie im Vergleich zum Eröffnungskurs vom Montag mit 5,17 % im Minus. Zu Beginn der Woche zeigte die Aktie noch deutlich Erholungstendenzen, nachdem Sie in der vergangenen Woche den horizontalen Unterstützungsbereich bei 12 Euro je Aktie erreichte. Damit hat die Aktie nun etwa um 50 % ab dem letzten Hoch vom Anfang Oktober korrigiert. Eine gesunde Korrektur war zu erwarten gewesen, sie wurde allerdings durch erhöhte Short-Positionen einiger Hedgefonds sowie leicht enttäuschenden Zahlen per drittes Quartal genährt.

Technologiewerte stürzen dank US-Steuerreform ab

In dieser Woche dürfte der US-Technologiesektor belastet haben. Aufgrund der fast durchgesetzten Steuerreform in den USA erfolgte eine abrupte Umschichtung aus dem Technologiesektor in die Industrie sowie Small Caps. Der NASDAQ-Index verzeichnete den stärksten Tagesverlust seit einem Jahr. Der TexDAX-Index folgt diesem in der Regel. Damit aber tendierte auch die Evotec-Aktie zum Ende der Woche hin zur Schwäche.

Charttechnisch wäre es von Vorteil, wenn die Unterstützungszone zwischen 11,50-12 Euro je Aktie nun hält. Wird dieser Bereich unterschritten, könnte sich der Preisverfall weiter fortsetzen. In diesem Fall sind wenig Unterstützungen vorhanden und ein wichtiger Widerstand wäre womöglich erst auf der Höhe des 100-Wochen-Durchschnitts zu finden.

Ein Beitrag von David Iusow-Klassen.