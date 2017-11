Evotec Aktie: Wochenanalyse von Finanztrends!

Weitere Suchergebnisse zu "Evotec":

die Evotec-Aktie hat nach dem herben Einbruch in den letzten beiden Wochen in dieser Woche eine Erholungsphase hinter sich gebracht. Am Freitagvormittag notierte die Aktie bei 13,30 Euro mit einem Plus von fast 10 % im Vergleich zum Eröffnungskurs vom Montag. Relevante News wurden keine verzeichnet. Einige Analysten äußerten sich positiv zu dem Wert und halten den vorhergehenden Kursverfall für übertrieben.

US-Markt stützt auch deutsche Tec-Werte

Möglicherweise hat das, neben der Gesamtmarktstabilität bei Technologiewerten, dem Kurs ebenfalls ein wenig auf die Sprünge geholfen. Der Gesamtmarkt, insbesondere in Form des TecDAX-Index, hat sich sehr positiv entwickelt. Der TecDAX hat zwischenzeitlich ein neues Hoch erreichen können. Grund dafür könnte die Stabilität im US-Markt gewesen sein. Das dovishe FOMC-Protokoll unterstützte den Aktienmarkt in Erwartung einer weniger straffen Geldpolitik im nächsten Jahr. Der US-Dollar verlor abrupt an Wert.

Kritische Unterstützungszone erreicht

Charttechnisch befindet sich die Aktie an einer horizontalen Unterstützungszone. Diese umfasst einen Preisbereich zwischen 11,50-12 Euro je Aktie. Sollte diese unterschritten werden, könnte es zunächst in Richtung 10,50 Euro je Aktie gehen. Dort verläuft der nächste, aber eher leichte Unterstützungsbereich. In etwa bei 9 Euro je Aktie verläuft derzeit der 100-Wochen-Durchschnitt.

Ein Beitrag von David Iusow-Klassen.