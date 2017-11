Evotec Aktie: Wochenanalyse von Finanztrends!

Weitere Suchergebnisse zu "Evotec":

die Evotec-Aktie musste in dieser Woche deutlich Federn lassen. Wichtige Nachrichten, die dazu beigetragen haben, waren nicht zu vermelden. Womöglich lasten hier immer noch die letzten Ergebnisse per drittes Quartal auf dem Wert sowie die Gesamtmarktschwäche. Politische Ungereimtheiten in Großbritannien, wo Evotec den größten Anteil des Personals beschäftigt, könnten ebenfalls ein wenig zu der Unsicherheit beigetragen haben. Hinzu gesellen sich erhöhte Short-Positionen sowie das Unterschreiten wichtiger charttechnischer Unterstützungen.

Viele Unterstützungen unterschritten

Charttechnisch betrachtet hat die Evotec-Aktie in dieser Woche gleich zwei wichtige Unterstützungen unterschritten. Zum einen die horizontale Unterstützungszone bei 14,50 Euro je Aktie sowie die untere Trendlinie der abwärts gerichteten Korrekturflagge. Im Anschluss steuerte die Aktie die nächste Unterstützung an. Diese liegt im Bereich des Tiefs aus dem Monat Juli bei 11,50 Euro je Aktie.

Wie geht es weiter?

Wie geht es nun weiter? Charttechnisch betrachtet könnte das erste positive Signal erst dann wieder verzeichnet werden, wenn der Kurs zumindest innerhalb der Korrekturflagge schließt. Noch besser wäre allerdings der Schlusskurs oberhalb von 14,50 Euro je Aktie. Für einen Nebenwert sind starke Korrekturen nicht ungewöhnlich. Eine Überbewertung wird bei Wachstumswerten schnell erreicht und dementsprechend auch genauso schnell wieder abgebaut.

Ein Beitrag von David Iusow-Klassen.