Evotec Aktie Wochenanalyse: Jetzt geht es wieder rauf…

Die Aktie von Evotec hat in den vergangenen Tagen einige Rücksetzer erlitten. Das Unternehmen hatte bei seinen Zahlen die Erwartungen von Analysten klar unterboten – in dem Sinn, dass die Erwartungen des Unternehmens anders als erhofft lediglich bestätigt worden sind. Die Situation belegt, dass hier offenbar eine Untertreibung vorliegt. Denn innerhalb eines Monats hat der Wert gut 25 % verloren. In ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



