Evotec Aktie: Wochenanalyse!

Weitere Suchergebnisse zu "Evotec":

Die Evotec-Aktie notiert am Freitagvormittag und im Vergleich zum Schlusskurs aus der Vorwoche kaum verändert. Charttechnisch betrachtet bleibt sie weiterhin innerhalb ihrer Konsolidierung gefangen, dennoch aber über der relevanten Widerstandszone, die einen Preisbereich zwischen 13,50-15,50 Euro je Aktie umfasst. Die starke Erholung im TecDAX Index konnte die Evotec-Aktie in dieser Woche leider nicht mitreißen, was womöglich generell an der Schwäche des ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von David Iusow.