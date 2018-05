Evotec-Aktie: Wieder gen Norden?

Weitere Suchergebnisse zu "Evotec":

In der letzten Woche berichteten wir, dass es bei Evotec zu einem überraschenden Kursausbruch gekommen war. Seine Analyse in der Zusammenfassung:

Der Stand! Bei Evotec ging es am Dienstag um ganze 12 % aufwärts, obwohl doch eigentlich schon der Abwärtstrend erreicht worden war. Die Entwicklung! Nachdem der Abwärtstrend schon erreicht war, konnten sich die Evotec-Aktionäre am Dienstag über ein Plus von 12 % ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Jennifer Diabaté.