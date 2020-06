Evotec Aktie: Wieder alle Chancen?

Weitere Suchergebnisse zu "Evotec":

In der vergangenen Woche hat sich bei der Evotec-Aktie bereits jener Test angekündigt, der am Montag von den Bullen erfolgreich bestanden wurde. Nach dem Hoch vom 2. Juni bei 24,86 Euro war die Aktie in eine Konsolidierung übergegangen und dabei auf ihren 50-Tagedurchschnitt bei 23,22 Euro zurückfallen.

Der gleitende Durchschnitt wurde am Montag durch das Tief bei 22,81 Euro sogar ...



