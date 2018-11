Evotec-Aktie: Wie hat sich das Unternehmen im dritten Quartal geschlagen?

Weitere Suchergebnisse zu "Evotec":

Das Biotechunternehmen Evotec hat in den vergangenen Monaten viel erreicht, das optimistisch in die Zukunft blicken lässt. Die klinischen Forschungen wurden weiter vorangetrieben und in allen Servicebereichen konnte Evotec eine solide Performance an den Tag legen. Zudem konnte das Unternehmen neue Partnerschaften schließen und es war auch eine spürbare Nachfrage nach INDiGO-Lösungen erkennbar. Doch schauen wir uns die vorgelegten Zahlen einmal ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Johannes Weber.