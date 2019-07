Evotec-Aktie: Wie geht es nun weiter?

Weitere Suchergebnisse zu "Evotec":

In der vergangenen Woche haben die Käufer die Evotec-Aktie auf ein neues Mehrjahreshoch bei 25,92 Euro ansteigen lassen und damit für ein Kaufsignal gesorgt. Der überkaufte Zustand der Aktie wurde nun aber erst einmal zu Gewinnmitnahmen genutzt. So waren es in dieser Woche die Bären, die das Geschehen an den Märkten bestimmten. Sie haben den Kurs bis auf 25,00 Euro zurückkommen ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung