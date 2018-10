Evotec Aktie: Wenn das mal gutgeht!

Weitere Suchergebnisse zu "Bilfinger":

In den letzten Tagen saßen bei der Aktie von Evotec klar die Bären am längeren Hebel. Trotz vieler Vorschusslorbeeren und so manch positiver Analystenmeinung verliert das Papier immer weiter an Wert und landete per Wochenschlusskurs bei einem Kurs von nur noch 15,94 Euro.

Auf dem derzeitigen Niveau kann sich die Aktie noch auf einige Unterstützungen verlassen. Allerdings sollten diese auch tunlichst nicht ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Robert Sasse.