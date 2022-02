Evotec-Aktie: Was ziemlich unterging!

Weitere Suchergebnisse zu "Evotec":

Die Aktie von Evotec kommt aus ihrem Tief nicht mehr heraus. Nachdem am Freitag öffentlich wurde, dass sich Pharmariese Bayer dazu entscheiden hat, die Entwicklung des P2X3-Antagonisten Eliapixant aus einer früheren Multi-Target-Forschungs-Allianz zwischen Bayer und Evotec einzustellen, waren die Papiere zweistellig eingebrochen. Noch immer notiert die Evotec-Aktie bei rund 30 Euro und damit 17 Prozent unter dem Vorwochenniveau. Was in der ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



