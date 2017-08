Evotec-Aktie: Was ist passiert?

Weitere Suchergebnisse zu "Evotec":

Das Papier von Evotec kennt derzeit nur einen Weg: Aufwärts! Am 28.08. stieg die Aktie des Pharma und Biotechnologie-Konzerns auf ein neues 10-Jahres-Hoch - seit Jahresauftakt 2017 können sich Evotec-Aktionäre über einen Kursgewinn in Höhe von satten 121% freuen. Heute fällt die Aktie jedoch deutlich in den Keller - belastend könnte derzeit eine neue Analysten-Studie wirken:Die...