Evotec Aktie: Was ist hier nur los?

Weitere Suchergebnisse zu "Evotec":

Evotec gilt als der Star in der deutschen Biotech-Branche und kann sich über viel Lob freuen. Die fundamentalen Daten des Unternehmens wissen zu überzeugen und für die Zukunft stehen die Zeichen klar auf Wachstum. An der Börse kann Evotec derzeit aber nicht überzeugen. Schon seit Wochen steht der Titel unter Druck und der negative Trend setzt sich am Freitagmorgen mit Verlusten ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Robert Sasse.