Evotec-Aktie: Was ist da los?

Weitere Suchergebnisse zu "Evotec":

Die Evotec-Aktie hat in der vergangenen Woche deutlich Federn lassen müssen. Auf Wochensicht brach der Titel um mehr als 6 Prozent ein. Dies lag vor allem an einer Privatplatzierung, denn die Deutsche Bank hat für einen Investor Händlern zufolge insgesamt 3 Millionen Aktien verkauft. Diese wurden demnach zu einem Kurs von je 21,62 Euro platziert, was einem vierprozentigen Abschlag gegenüber dem ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung