Evotec Aktie: Was für ein Sprung!

Nach einem phantastischen Wochenstart legte die Aktie von Evotec am Mittwoch noch einmal nach: 36,85 Euro standen gegen 10 Uhr auf dem Kurszettel des Wirkstoffforschungs-Unternehmens, das waren noch einmal fast zwölf Prozent mehr als zum Handelsschluss am Vortag. Vor gut einer Woche wurde die Evotec-Aktie noch bei etwas mehr als 28 Euro gehandelt, seitdem beläuft sich das Plus auf mittlerweile mehr ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



