Evotec Aktie: Was Anleger jetzt erwarten dürfen!

Innerhalb der momentan allgemein guten Börsenstimmung konnte auch die Evotec Aktie etwas zulegen und notiert aktuell bei immerhin rund 24,87 Euro. Wie es nun weitergeht, dürfte unter anderem auch von den Quartalszahlen abhängen, die am 12. November veröffentlicht werden. Zusätzlich setzte das Unternehmen einige Investorenkonferenzen an, was natürlich auch für Spekulationen sorgt und unter Umständen für neue Energie in der Aufwärtsbewegung ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



