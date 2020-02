Evotec Aktie: War es das erst einmal?

Weitere Suchergebnisse zu "GFT Technologies":

Evotec Aktie | ISIN:DE0005664809 | WKN:566480

Aktuelle Situation im Tageschart: In den letzten Wochen konnte sich eine sehr schöne Aufwärtsbewegung einstellen. Doch im Zuge des Rückgang des Gesamtmarktes kam auch dieses Wertpapier unter Druck. In der letzten Handelswoche ergab sich eine negative Kerze mit langem Docht nach oben. Die Anleger nahmen also Gewinne mit. Aus charttechnischer Sicht bestehen allerdings gute Chancen für ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung