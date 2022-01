Evotec-Aktie: Unglaubliche Entwicklung

Weitere Suchergebnisse zu "Evotec":

Die Evotec-Aktie ist unter Druck. Zum Wochenschluss nochmals fallende Kurse bei höheren Umsätzen. Die 200-Tage-Linie wurde deutlich geknackt. Dabei konnte das Unternehmen in den vergangenen Wochen gute Nachrichten verkünden. So eine Förderung Deutschlands, vom Bund in Höhe von 7,5 Millionen Euro.

Oder eine Kooperation mit Bristol Myers Squibb – unter anderem um Alzheimer mit neuen Möglichkeiten zu behandeln. Im Zuge der Kooperation



