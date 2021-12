Evotec Aktie: Sowas erlebt man auch nur ein Mal …

Weitere Suchergebnisse zu "Evotec":

Evotec weist am 01.12.2021, 03:14 Uhr einen Kurs von 40.96 EUR an der Börse Xetra auf. Das Unternehmen wird unter "Life Sciences Werkzeuge und Dienstleistungen" geführt.

Evotec haben wir in einer hausinternen Analyse nach den 7 bedeutendsten Faktoren auf Basis der aktuellen Daten bewertet. Daraus resultiert jeweils eine Bewertung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Diese 7 unterschiedlichen Einzelfaktoren führen dann zu einer konsolidierten Gesamteinschätzung der Aussichten für die Aktie.

1. Relative Strength Index: Ein prominentes Signal der technischen Analyse, der Relative Strength-Index, RSI, bezieht die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von - musterhaft - 7 Tagen aufeinander. Bei einer Ausprägung zwischen 0 und 30 gilt ein Wert als „überverkauft“, bei 70 bis 100 als „überkauft“ und dazwischen als neutral. Der RSI der Evotec führt bei einem Niveau von 66,74 zur Einstufung "Hold". Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, ist mit 60,37 ein Indikator für eine "Hold"-Einschätzung auf diesem Niveau. Damit stellt sich die Gesamteinschätzung auf "Hold".

2. Anleger: Aktienkurse lassen sich neben den harten Faktoren wie Bilanzdaten auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung einschätzen. Unsere Analysten haben Evotec auf sozialen Plattformen betrachtet und gemessen, dass die Kommentare bzw. Befunde überwiegend negativ gewesen sind. Zudem haben die Nutzer der sozialen Medien rund um Evotec in den vergangenen zwei Tagen vor allem negative Themen aufgegriffen. Damit erhält die Aktie für diese Betrachtung die Einstufung "Sell". Desweiteren wurde diese Analyse durch die Betrachtung von Handelssignalen angereichert. Dabei stehen fünf konkret berechnete Signale zur Verfügung (4 "Sell", 1 "Buy"), woraus sich auf der Ebene der Handelssignale eine "Sell" Bewertung ergibt. Damit kommt die Redaktion zu dem Befund, dass Evotec hinsichtlich der Stimmung als "Sell" eingestuft werden muss.

3. Technische Analyse: Eine Betrachtung der charttechnischen Entwicklung einer Aktie mithilfe des gleitenden Durchschnitts kann dazu genutzt werden, den aktuellen Trend des Wertpapiers zu ermitteln. Schauen wir uns den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Evotec-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen an. Dieser Wert beträgt aktuell 37,3 EUR. Damit liegt der letzte Schlusskurs (40,96 EUR) deutlich darüber (Unterschied +9,81 Prozent). Wir bewerten die Aktie auf dieser Basis damit als "Buy" Wie sieht diese Rechnung aus, wenn man den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage bestimmt? Für diesen Wert (41,78 EUR) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (-1,96 Prozent). Somit ergibt sich in diesem Fall eine andere Bewertung der Evotec-Aktie, und zwar ein "Hold"-Rating. Die Evotec-Aktie wird für die einfache Charttechnik in Summe somit mit einem "Buy"-Rating versehen.

