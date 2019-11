Evotec-Aktie: Sollte man jetzt zugreifen?

Weitere Suchergebnisse zu "Evotec":

Die Evotec-Aktie ist in den letzten Tagen wieder stärker unter Druck geraten. Seit Dienstag hat der Anteilsschein fast 10 Prozent an Wert eingebüßt. Bislang können die Anleger zumindest ein Absinken unter die Unterstützung bei 19 Euro verhindern. Vieles wird nun davon abhängen, wie die aktuellen Geschäftszahlen ausfallen. Am 12. November wird das Biotechunternehmen seine Bücher öffnen und Einblick in die 9-Monats-Bilanz ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung