Evotec-Aktie: Sollte man jetzt zugreifen?

Zum Auftakt in die neue Woche zeigt sich die Evotec-Aktie in bullischer Verfassung und legt bis zum frühen Nachmittag etwa 1,2 Prozent zu. Damit setzt sich der kurzfristige Aufwärtstrend fort. Am Wochenende hat das Biotechunternehmen eine neue Kooperation mit der Bill & Melinda Gates Foundation bekannt gegeben. Die von Microsoft-Gründer Bill Gates und seiner Ehefrau gegründete Stiftung zahlt über einen Zeitraum ...



