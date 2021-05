Evotec-Aktie: So kann es weiter gehen!

Weitere Suchergebnisse zu "Evotec":

Die Aktie des Wirkstoffforschungsunternehmens Evotec befindet sich weiterhin in einem Aufwärtstrend. So stieg der Kurs in den vergangenen sechs Monaten um 38 % an. Zwar stagniert der Kurs seit etwa vier Wochen, allerdings handelt es sich hierbei lediglich um eine Konsolidierung. Vor etwa einer Woche gab das Unternehmen seine Quartalszahlen bekannt, welche einen tieferen Einblick in das Geschäft des Unternehmens liefern.