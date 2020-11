Evotec Aktie: So kann der Ausbruch gelingen!

Weitere Suchergebnisse zu "Evotec":

Seit Anfang Oktober zeigt die Kurve bei der Evotec-Aktie wieder nach oben. Profitieren konnte der Anteilsschein dabei auch von der Impfstoff-Euphorie, die die Märkte zum Auftakt der letzten Woche erfasst hat. Am Montag schnellte der Kurs um fast 6 Prozent in die Höhe. Im Hoch stieg die Aktie bis auf 25,9 Euro und stellte damit den Kontakt zum Juli-Hoch her. Allerdings ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



