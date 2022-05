Evotec-Aktie: Sie sind sich sicher!

Weitere Suchergebnisse zu "Evotec":

Die Aktie von Evotec legte am Freitag wieder einen deutlichen Sprung nach oben hin. Um mehr als acht Prozent ging es mit den Papieren des Wirkstoffforschungs-Unternehmens im Xetra-Handel nach oben auf 23,13 Euro. Damit allerdings setzt die Evotec-Aktie lediglich die Achterbahnfahrt der vergangenen Tage fort, die sie am Dienstag hoch auf 24,27 Euro geführt hatte, am Donnerstag hinab auf 20,16… Hier weiterlesen