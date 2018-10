Evotec Aktie: Die Short-Seller greifen an!

Weitere Suchergebnisse zu "Evotec":

Für Evotec ging es an der Börse am Freitag überraschend deutlich bergab. Schuld daran dürften auch die Leerverkäufer sein, die derzeit einen neuen Angriff auf den Titel zu starten scheinen. So baute der Hedgefonds Wellington Management Company seine Leerverkaufspositionen von 1,1 Prozent auf nun 1,2 Prozent aus. Auch Lakewood Capital Management hält mit 0,82 Prozent noch beträchtliche Anteile an Leerverkaufspositionen.

Ein Beitrag von Robert Sasse.