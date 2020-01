Evotec Aktie: Sehr starker Knaller – Prognose höher

Weitere Suchergebnisse zu "Evotec":

Evotec dürfte in den kommenden Tagen beste Chancen haben, so die Meinung von Analysten mit Blick auf den jüngsten sehr starken Knaller. Die Prognose bzgl. des „Ebit“ ist klar angehoben worden. Die Daten: Aktuell hat das Unternehmen für das vergangene Jahr mit einem Ebit (bereinigt) in Höhe von 15 % gerechnet. Die Zahlen werden nach oben korrigiert.

Über 25 % Anstieg

Den jüngsten ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung