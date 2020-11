Evotec Aktie: Sehr langes Hin und Her!

Weitere Suchergebnisse zu "Evotec":

Evotec Aktie: Schon mehrere Monate, gar Jahre, befindet sich dieses Wertpapier in einer Seitwärtsphase. Derzeit ist eine Bewegung zu Oberseite zu erkennen. Ganz offensichtlich hat die Unterstützungszone von rund 21,40 Euro sehr gut gehalten und den Kurs zur Oberseite gedrückt. Nun steht an, den fallenden Trend bei ca. 5,50 Euro zu überwinden, um das Hoch bei 27,29 Euro in Angriff zu ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



