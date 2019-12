Evotec Aktie: Rallye geht weiter!

Weitere Suchergebnisse zu "Evotec":

Evotec hat sich in den vergangenen Tagen erneut weit nach vorne geschoben. Die Aktie konnte nicht nur den gewaltigen Aufwärtsmarsch fortsetzen, sondern schickt sich an, auch die nächste Stufe der Kooperationen genommen zu haben. Jetzt hat Evotec die Zusammenarbeit mit dem französischen Konzern Sanofi ausgebaut. Evotec „verwaltet“ bis dato lediglich Substanzen in Pulverform am Standort in Toulouse. Künftig soll Sanofi noch ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



