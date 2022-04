Evotec Aktie: Perfekte 16 Mio USD-Ouvertüre vor den Zahlen am Dienstag. Leerverkäufer halten sich weiter zurück. Stimmt Vieles.

Weitere Suchergebnisse zu "Evotec":

Evotec Aktie musste sich von den Kursen über 40,00 oder über 30,00 EUR verabschieden. Gründe gab es einige: Die ganze Biotechnologiebranche wurde wegen Zinsängsten Opfer einer gewissen Branchenrotation an der Börse. Dazu das Scheitern eines Bayer/Evotec-Wirkstoffs in sehr fortgeschrittener klinischer Phase.Und jetzt wartet eigentlich jeder auf die 2021er-Ergebnisse der Hamburger , die am 12.04.2022 veröffentlicht werden sollen. Nach neuen Tiefs im Umfeld der Börsenturbulenzen „rund um den Krieg in der Ukraine“, scheint die Aktie wieder Richtung Süden zu gehen. Passend dazu meldet die Evotec SE (ISIN: DE0005664809) heute im Vorfeld der Zahlen eine Zahlung von 16 Mio USD aus der Neurologie-Kooperation mit Bristol Myers Squibb für die Auswahl eines weiteren Programms. Und wenn dann noch nach Dienstag Klarheit über das weitere Vorgehen bei dem – vorerst? – gescheiterten Bayer-Wirkstoff bestehen sollte, könnte es „weitergehen“ mit der Aktie.

Evotec Aktie kann 250 Mio – Perspektiven aus diesem Erfolg ziehen – plus sofort 16 Mio USD, plus Forschungsvergütung

Das Programm erweitert die schnell wachsende Pipeline im Bereich Neurodegeneration, zu der auch EVT8683 (ausgewähltes Programm/Wirkstoff von BMS) gehört, das Ende 2021 in die klinische Entwicklung eingetreten ist. Im Gegensatz zu den zuvor nominierten Programmen, die auf niedermolekularen Substanzen basieren, nutzt das nun ausgewählte Projekt einen Antisense-basierten Ansatz. Evotec hat Anspruch auf gestaffelte Beteiligungen bis zu einem niedrigen zweistelligen Prozentbereich an Umsätzen mit allen kommerziellen Produkten, die aus der Zusammenarbeit mit Bristol Myers Squibb hervorgehen. Darüber hinaus kann Evotec im Rahmen der Kooperation bis zu 250 Mio USDan Entwicklungs- und Umsatzmeilensteinen erhalten.

Dr Cord Dohrmann, Chief Scientific Officer von Evotec, kommentierte: „Unsere neurowissenschaftliche Zusammenarbeit mit Bristol Myers Squibb wurde im Dezember 2016 initiiert. Mit EVT8683 ist daraus bereits ein Programm mit einer klinischen Phase-I-Studie hervorgegangen, ebenso wie eine umfangreiche präklinische Pipeline. Wir freuen uns, diese Pipeline nun mit einem weiteren vielversprechenden Programm auszuweiten.“

Erwartungen an die 2021er Zahlen – Schätzungen, die Dienstag auf dem Prüfstand stehen werden

Bei den Analysten sieht es folgendermassen aus: Umsatzerwartung für 2021 liegt bei – im Durchschnitt – 578 Mio EUR und in einer Bandbreite zwischen 551 und 608 Mio EUR. Dazu sieht man das EBITDA bei 108 Mio EUR.

Die zuletzt bei Vorlage der Q3-Zahlen bestätigte Prognose der Evotec SE sieht folgende Bandbreiten vor:Konzernerlöse aus Verträgen mit Kunden 550 – 570 Mio EUR, bei konstanten Wechselkursen: 565 – 585 Mio EUR – Vorjahresergebnis: 500,9 Mio EUR. Dazu sollen die unverpartnerte F&E-Aufwendungen in einer Bandbreite von 50-60 Mio EUR liegen – Vorjahr: 46,4 Mio EUR. Und das bereinigte Konzern-EBITDA soll zwischen 105 und 120 Mio EUR liegen, bei konstanten Wechselkursen 115 – 130 Mio EUR, Vorjahresergebnis: 106,6 Mio EUR.

Nach der Vorlage der Bilanz am 12.04.2022 wird ab 14:00 Uhr in einer „Telefonkonferenz in englischer Sprache (…) die wesentlichen Ergebnisse und Schwerpunkte aus dem Berichtszeitraum näher erläutert. Außerdem wird über die aktuelle Geschäftsentwicklung berichtet.“ Bis dahin ist Geduld angesagt – oder vorsichtiges positionieren, je nach Erwartungshaltung.

Evotec Aktie findet – wichtiges Signal – kaum noch das Interesse der Shortseller

Derzeit sind in Summe 1,18 % der Evotec Aktien in meldepflichtigen Positionen (mindestens 0,5%) leerverkauft – „short“. Selbst wenn man die vielleicht in zwei- oder dreifacher Positionsgrösse nicht meldepflichtigen Shortpositionen hinzurechnet, ist die Erwartung auf fallende Kurse der Evotec Aktie im langjährigen Vergleich eher gering ausgeprägt. Natürlich hat der Short Squeeze im „Gamestop-Zusammenhang“ die Shortseller bei der Evotec Aktie vorsichtiger werden lassen, aber selbst diese Vorsicht erklärt nur teilweise die relativ geringe Shortquote. Also sollte erstmal von der Shortsellingseite keine Störung eines möglichen Kursanstiegs ausgehen.



