Evotec Aktie: Partnerschaft mit Sanofi erweitert!

Am Mittwoch teilte Evotec mit: Ja, mal will zukünftig verstärkt mit dem Pharmariesen Sanofi zusammenarbeiten. Die bestehende „Service-Partnerschaft" mit Sanofi soll ausgebaut werden. Evotec erläutert: Seit dem Jahr 2015 werden die „pulverförmigen Substanzen" von Sanofi durch Evotec in Toulouse in Frankreich verwaltet. Zukünftig sollen dann auch die flüssigen Substanzen von Sanofi dorthin überführt werden. Für diesen Transfer ist laut Evotec ein



