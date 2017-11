Evotec-Aktie: Nun ist auch die 200-Tagelinie gefallen!

Weitere Suchergebnisse zu "Evotec":

nun hat die Evotec-Aktie auch die 200-Tagelinie eingerissen und unterschritten. Vor ein paar Tagen fiel bereits die wichtige 100-Tagelinie, die den Weg zum gleitenden Durchschnitt (200) frei machte. Zunächst kam noch Hoffnung auf, dass die 200-Tagelinie den Kurs stützen könnte, jedoch fiel die Aktie letztlich deutlich unter die Linie zurück.

Aktuelle Entwicklung: Wird die Abwärtstendenz nun auch bestätigt?

Sollte die Evotec-Aktie in den nächsten drei Handelstagen (einschließlich dem heutigem Handelstag) nicht zulegen können und unter der 200-Tagelinie verweilen, so kann mit weiterem Abwärtsdruck gerechnet werden. In diesem Zusammenhang gewinnt dann auch die horizontale Unterstützung bei 11,28 Euro wieder an Bedeutung.

Charttechnische Analyse: Droht der Aktie nun eine Kurshalbierung?

Gemessen am Jahreshoch hat die Evotec-Aktie in den letzten, verlustreichen Wochen fast 50 % ihres Wertes eingebüßt. Sollte der Abverkauf weitergehen, ist die Kurshalbierung nur noch eine Frage der Zeit. Auf Wochenbasis bestimmen weiterhin die Verkäufe den Kurs, aber die ersten Indikatoren stellen bereits wieder die „Long“-Weichen.

Ein Beitrag von Johannes Weber.