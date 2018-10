Evotec Aktie: Noch gibt es Hoffnung!

Weitere Suchergebnisse zu "Evotec":

Schon seit Längerem spekulieren Anleger und Analysten auf eine Erholungsbewegung bei der Aktie von Evotec. Am gestrigen Mittwoch wurden die Beobachter aber mal wieder enttäuscht und auch am Donnerstag startet der Titel mit Verlusten von 2,4 Prozent in den Tag. Damit fällt der Kurs auf aktuell nur noch 15,84 Euro ab. Damit verpasst die Aktie jetzt die 200-Tage-Linie, was natürlich kein ...

Ein Beitrag von Robert Sasse.